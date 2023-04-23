В Башкирии за сутки коронавирус подтвердился еще у 145 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным министерства здравоохранения Башкирии за прошедшие сутки в республике подтвердились 145 новых случаев заболевания COVID-19.

Как пояснили в Минздраве республики, всего с начала пандемии коронавируса, начавшейся в марте 2020 года в регионе ковидом заболели 363 332 человека. На данный момент в больницах лечатся 148 человек, из которых 107 пациентов старше 60 лет. На амбулаторном лечении находятся 1570 пациентов, из которых 393 старше 60 лет.

За сутки с полным выздоровлением выписались 136 жителей Башкирии, а всего с начала пандемии перенесли COVID-19 355 570 человек. По данным Минздрава за последние трое суток в республике смертей от коронавируса не фиксировалось.