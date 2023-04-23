В Башкирии продолжаются поиски 28-летней Элины Исмагиловой, ушедшей из дома с собакой

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Поиски пропавшей без вести 28-летней жительницы Благовещенского района Башкирии Элины Исмагиловой продолжаются. Девушка ушла из дома 4 апреля 2023 года и до сих пор не вернулась.

Известно, что Элина ушла из дома в деревне Новонадеждино вместе с собакой и с тех пор никто ее не видел. По словам знакомой девушки, на сегодняшний день поиски результатов не дали.

К поискам пропавшей, помимо полиции, подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан».

Приметы Элины Исмагиловой: рост 162 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, серые глаза.

В день пропажи была одета в черную куртку, светло-зеленую кофту и черные кроссовки. Вместе с девушкой была дворовая собака темного окраса.

Всех, кто знает о местонахождении Элины Исмагиловой, просят позвонить по телефону 112 или связаться с ее соседкой Анжелой по номеру: 8-937-31-67-436.