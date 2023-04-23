В Уфе простились с погибшем в ходе СВО на Украине Дмитрием Нурбаевым

Фото: пресс-служба уфимской мэрии

Сегодня, 23 апреля, в Уфе простились с 25-летний Дмитрием Нурбаевым, погибшем в ходе специальной военной операции на Украине.

Как сообщили в пресс-службе уфимской мэрии, проститься с Дмитрием пришли сотни земляков, родные и близкие. Панихиду посетили вице-мэр Сергей Кожевников, глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников, депутат Курултая Салават Хусаинов.

Дмитрий Нурбаев родился и вырос в Уфе, окончил лицей №155 и Уфимский топливно - энергетический колледж. В 2016 году пошел в армию, а после срочной службы вернулся в родной город и устроился работать на нефтеперерабатывающий завод. Погиб Дмитрий 28 февраля 2023 года.

Указом президента России Дмитрий Нурбаев награжден орденом Мужества посмертно.

- Дмитрий пользовался уважением командиров и однополчан. За короткий срок проявил себя смелым и решительным воином. Он до конца остался верен воинскому долгу и присяге. Погиб, защищая будущее нашей страны. Спи спокойно, Дмитрий Радикович, - попрощался с бойцом депутат Курултая Башкирии Салават Хусаинов.