Пропавший житель Башкирии остановил на трассе машину волонтеров, которые ехали его искать

Фото: vk.com/lizaalert_bashkortostan

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Башкортостан» рассказали в своих соцсетях курьезный случай, произошедший на поисках пропавшего человека.

Добровольцы вели поиски бесследно пропавшего жителя города Октябрьский, 22-летнего Виталия Белика. Парень ушел из дома 5 апреля 2023 года и пропал без вести. 12 апреля к его поискам подключились волонтеры «Лиза Алерт Башкортостан». Внезапно в тот день на горячую линию поискового отряда позвонил человек, который сообщил, что видел похожего на Виталия человека на трассе.

- Добровольцы отряда выехали на проверку и — о чудо! — на трассе их остановил сам Виталий, который после всех этих дней выглядел очень уставшим и попросил довезти до города. Он и не знал, что ребята как раз ехали за ним, - написали волонтеры в своих социальных сетях.

В тот день волонтеры отвезли парня в больницу, известив по дороге полицию и родных о том, что с ним все в порядке.

- Еще одна удивительная история и ещё один найденный и спасённый человек! – подытожили в своем сообществе добровольцы отряда «Лиз Алерт».