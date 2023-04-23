В Башкирии похоронили 21-летнего певца Динара Рахматуллина

Фото: Динар Рахматуллин (vk.com/i0100)

Несколько дней назад стало известно о том, что молодого певца, уроженца Башкирии Динара Рахматуллина обнаружили мертвым на студии звукозаписи. Известно, что он жил и работал в соседнем Татарстане.

Сообщение о скоропостижной кончине брата в своих социальных соцсетях подтвердила сестра Динара. Она заявила, что озвучить причину смерти певца его семья решила не озвучивать. Также девушка ответила пользователям сети, которые поначалу не поверили в кончину артиста и назвали новость о его смерти слухами и хайпом.

- Ребята, не надо писать, что это хайп. Ни в коем случае. С таким не шутят. К сожалению, это правда. Динара не стало, - заявила на видео девушка.

Похоронили Динара Рахматуллина на мусульманском кладбище города Янаула, откуда он был родом. Церемония прошла в минувшую пятницу, 21 апреля.