Под санкции Украины попал уфимский Интернет-провайдер «Кристалл»

Фото: Анастасия ОСИПОВА

Уфимская компания «Монтажно-технологическое управление «Кристалл» попала под санкции Украины. Документ о включении в санкционные списки был подписан президентом страны Владимиром Зеленским и опубликован на сайте его офиса.

Компания «Кристалл» - один из первых интернет-провайдеров и операторов кабельного телевидения в Башкирии. На сегодняшний день фирма занимается проектно-конструкторскими, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами, техобслуживанием систем связи. В сферу деятельности организации входят цифровое ТВ, интернет, видеонаблюдение и охранно-пожарная сигнализация.

После включения в санкционный список Украины теперь «Кристаллу» нельзя вести торговые операции и выводить капиталы из страны. Активы компании на территории Украины должны быть заблокированы, а все финансовые операции партнеров по отношению к «Кристаллу» должны быть прекращены.

По данным сервиса Rusprofile, АО МТУ «Кристалл» зарегистрирована в Уфе в 1994 году. Генеральным директором компании с 2006 года является Александр Трофимов.