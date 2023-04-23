Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом

Фото: пресс-служба СУ СК по РБ

Следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту ДТП в Дюртюлинском районе, где погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов и пострадали 12 человек.

Как сообщает пресс-служба ведомства, расследованием уголовного дела будут заниматься сотрудники Дюртюлинского межрайонного следственного отдела СКР по Башкирии. Дело возбуждено по статье («нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Смертельное ДТП произошло утром 22 апреля на трассе Дюртюли-Нефтекамск. При столкновении пассажирского микроавтобуса, выполнявшего рейс из Уфы в Ижевск и автомобиля «Mazda CX-9» погиб водитель легковушки.

Позднее выяснилось, что за рулем иномарки находился судья Верховного суда Башкирии Андрей Власов. Его пассажир пострадал и был доставлен в больницу. Всего в Дюртюлинскую ЦРБ привезли 12 человек, но после осмотра 10 отпустили.

Сейчас две женщины 31 и 39 лет находятся в тяжелом и средней тяжести состоянии соответственно, сообщал накануне министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.