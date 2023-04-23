В Башкирии всю ночь разыскивали заплутавшего в лесу велосипедиста

Фото: Павел КЛОКОВ

В ночь на воскресенье, 23 апреля, в диспетчерскую службы спасения поступило сообщение о том, что в лесу под Ишимбаем заблудился мужчина. На его поиски отправились сотрудники полиции и спасатели госкомитета Башкирии по ЧС.

По данным службы спасения, мужчина выехал на велосипеде из микрорайона Смакаево в Ишимбае и отправился в сторону детского лагеря «Звездочка». По всей видимости он сбился с пути и заплутал в лесу. О том, кто позвонил в 112 не сообщается, известно лишь что ночью на поиски велосипедиста оперативно выехали полицейские и спасатели.

К счастью, под утро мужчину нашли сотрудники полиции. В пресс-службе госкомитета Башкирии по ЧС отмечают, что перед походом в лес на прогулку следует обязательно сообщить своим близким о предполагаемом маршруте.