В Башкирии отечественная легковушка въехала в водосточную трубу, водитель погиб

Фото: ГИБДД по РБ

В минувшую субботу, 22 апреля, в Ермекеевском районе Башкирии произошло смертельное ДТП с погибшим.

По данным ГИБДД по Башкирии, около трех часов дня на третьем километре дороги между Старотураево и Абдулово 72-летний житель города Октябрьский за рулем ВАЗ-2114 вылетел с дороги в кювет. Автомобиль врезался в водосточную трубу, в итоге водитель скончался на месте аварии. Как отметили в Госавтоинспекции, у пожилого мужчины были проблемы со здоровьем.

Сейчас в причинах и обстоятельствах разбираются сотрудники дорожной полиции. Всего за прошедшие сутки в Башкирии на дорогах погибли три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок.