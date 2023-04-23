Пес-спасатель из Башкирии стал обладателем «Лохматого Оскара»

Фото: Надежда Отвесова (vk.com/id4188120)

Накануне состоялось подведение итогов престижного Международного конкурса «Мой ласковый и нужный зверь», на котором Башкирию представлял пес-спасатель Торин. Бордер-колли на службе госкомитета республики по ЧС одержал победу.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, Торин вместе с хозяйкой Надеждой Отвесовой специально приехали в город Зеленоградск из Уфы на церемонию подведения итогов. По итогам голосования жюри присудили четвероногому спасателю победу в главной номинации «Лохматого Оскара». В госкомитете Башкирии по ЧС поблагодарили всех жителей республики за поддержку Торина в конкурсе.

Бордер-колли Торин известен своими способностями находить людей под завалами. Он неоднократно участвовал в спасательных операциях, в том числе недавно в составе группы добровольцев из Башкирии помогал в поиске людей после землетрясения в Турции. Там пес-спасатель помог спасти двоих человек.