Незадолго до гибели в ДТП судья Верховного суда Башкирии не стал продлевать арест Беляеву и Кучарбаеву

Фото: СУ СК по РБ

Накануне в ДТП в Дюртюлинском районе Башкирии погиб судья Верховного суда республики Андрей Власов. Факт его гибели «КП-Уфа» подтвердили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

Как сообщали ранее в Госавтоинспекции, на 19 километре трассы Дюртюли-Нефтекамск столкнулись «Mazda CX-9» и пассажирский микроавтобус, следовавший из Уфы в Ижевск. За рулем легковушки находился Андрей Власов – он погиб на месте. В аварии пострадал также его пассажир и 12 человек, находившиеся в автобусе. По факту ДТП Следком по Башкирии возбудил уголовное дело, сообщает пресс-служба ведомства.

Две пассажирки, 31 и 39 лет на данный момент находятся в Дюртюлинской ЦРБ, остальных после осмотра отпустили домой. Об этом писал в своем телеграм-канале министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

Как стало известно «КП-Уфа», судья Андрей Власов 27 марта рассматривал апелляцию на отмену домашнего ареста по громкому делу бывших министров правительства Башкирии Бориса Беляева и Рамзиля Кучарбаева. На данный момент их дело рассматривает Ленинский районный суд Уфы, их обвиняют в превышении должностных полномочий.

Недавно им отменили домашний арест, смягчив меру пресечения на «запрет определенных действий». Прокуратура подала апелляцию на решение первой инстанции, но в Верховном суде Башкирии Андрей Власов ее отклонил. Сейчас Борису Беляеву и Рамзилю Кучарбаеву можно гулять по городу, но запрещено общаться с участниками уголовного дела, где они проходят обвиняемыми.