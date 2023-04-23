ФК «Уфа» в упорной борьбе уступил «Балтике» в матче Первой лиги

Фото: ФК «Уфа»

22 апреля в Калининграде прошел матч 28-го тура Мелбет-Первой Лиги. Местная «Балтика» принимала ФК «Уфа», матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.

В первом тайме уже на 4-й минуте встречи счет открыли футболисты «Балтики» - отличился Сергей Пряхин. В добавленное к первому игровому отрезку время «горожане» сравняли счет, гол забил Артем Погосов. Во втором тайме Гогричиани вывел калининградскую команду вперед – 2:1.

Под занавес матча Владислав Лазарев забил третий гол за «Балтику». В добавленное время игрок ФК «Уфа» Александр Мухин забил второй гол. Итог – 3:2 в пользу команды из Калининграда.

После матча 28-го тура Мелбет-Первой Лиги в турнирной таблице лидирует «Балтика», в активе команды из Калининграда 25 очков. ФК «Уфа» занимает 16-е место с 10 очками и находится в зоне вылета из ФНЛ.