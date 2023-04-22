Температура воздуха днем в Башкирии прогреется до +21

Синоптики Башгидрометцентра представили прогноз погоды на ближайшие три дня. В республике 23, 24 и 25 апреля по-прежнему по ночам температура воздуха может опустится до -4°, в то время, как днем он прогреется до +21°.

Так, 23 апреля ожидается небольшой дождь и умеренный ветер. Температура воздуха ночью составит +2,+7, при прояснениях до -4°, днем +12,+17°.

С понедельника, 24 апреля, ожидается сухая погода. Ночью по-прежнему будет +1,+6°, местами до -4°, днем +16,+21°.

Во вторник, 25 апреля, осадки не обещают, ветер будет также умеренный. Температура воздуха ночью +1,+6°, местами до -4°, днем +16,+21°.