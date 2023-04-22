Три друга из города Башкирии решили вместе отправиться в зону СВО

Фото: Рустем Газизов/Вконтакте

Глава администрации Стерлитамака Рустем Газизов рассказал в социальных сетях историю трех местных жителей. Мэра города поразил тот факт, что все трое друзей решили вместе заключить контракт и отправиться в зону СВО.

По его словам, Юлай, Алексанр и Ильгиз выросли в одном районе и дружили много лет, а теперь приняли решение вместе принимать участие в СВО в отряде имени Даяна Муртазина.

– Дома их остаются ждать супруги и дети. Все они многодетные отцы, – отметил Газизов.

Он также добавил, что все трое принимали участие в военных действиях в Чеченской республике.