Жительница Башкирии убила своего мужа на глазах у детей

В Караидельском межрайонном суде Башкирии рассмотрели уголовное дело в отношении местной жительницы об убийстве. По данным пресс-службы суда, женщина во время потасовки убила своего супруга.

По предоставленной информации, фигурантка уголовного дела схватила нож на кухне и ударила своего мужа в грудь, причинив ранение сердечной сумки и передней стенки желудка. В результате мужчина скончался спустя несколько часов в Караидельской центральной районной больнице.

Подсудимая свою вину признала полностью, отметив, что находилась вместе со своей жертвой в гостях, а после вернулась домой. В это время мужчина пришел домой также в состоянии сильного опьянения, начал ее оскорблять, ударил ее между ног и два раза ладошкой, попутно оскорбляя. В результате она разозлилась и ударила его ножом.

Известно, что все происходящее развернулось, со слов свидетелей, на глазах у детей, мужчина упал на колени и лег на пол, а когда его увозили, был в сознании.

Подруга подсудимой рассказала, что может охарактеризовать ее, как уравновешенную, спокойную женщину, у которой дети всегда были сыты и одеты. В то же время, как ее муж был вспыльчивым и скандальным, часто ее избивал.

Суд принял решение вынести ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, срок ей отсрочили до достижения 14-летнего возраста ее ребенка. Также во время следствия ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.