По вине пьяного 18-летнего водителя на трассе в Башкирии погиб 1,5-годовалый ребенок

Фото: ГИБДД Башкирии

В Давлекановском районе Башкирии сегодня, 22 апреля, в третьем часу дня, произошла авария, в которой погиб 1,5-годовалый ребенок. По предоставленным данным, за рулем находился 18-летний водитель с алкоголем в крови.

В ведомстве сообщили, что ДТП зарегистрировано на третьем км дороги Поляковка-Черниговка. Водитель был за рулем автомобиля ВАЗ-21099, когда потерял управление, вылетел в кювет и опрокинулся.

Малыш скончался сразу же на месте происшествия, всего в салоне находились пять человек, среди которых было трое детей. Освидетельствование, по информации ГИБДД, показало наличие алкоголя в крови у водителя – 0,537 мг/л. Кроме того, у него не было водительских прав, а автомобиль оказался не зарегистрированным.