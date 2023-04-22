Житель Уфы во время празднования Ураза-байрам утонул в глубокой яме

Фото: Управление гражданской защиты Уфы

В Советском районе Уфы минувшей ночью 22 апреля в глубокой яме утонул 34-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе Управления гражданской защиты столицы.

В ведомстве уточнили, что на одной из автомоек сотрудники отмечали праздник Ураза-байрам. По окончании торжества один из работников пошел выбрасывать угли из мангала и пропал.

Обнаружившие пропажу друзья предположили, что он упал в глубокую яму. Когда спасатели прибыли на место ЧП, то они обнаружили его тело на дне, на глубине пяти метров. Погибшего извлекли и передали полиции.