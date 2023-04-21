В Башкирии столкнулись иномарка и пассажирский автобус: есть пострадавшие

Фото: ГК РБ по ЧС

В Нуримановском районе Башкирии столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус. Как рассказали в региональном Госкомитете по ЧС, все произошло в селе Павловка. Там водитель Daewoo Nexia ехал по дороге с большой скоростью, поэтому не смог заметить вовремя, что следовавший впереди автобус Ford Transit остановился, чтобы пропустить женщину с коляской. К счастью, она уже успела перейти дорогу, иначе серьезных последствий было бы не избежать. Впрочем, без пострадавших все же не обошлось: травмы получили водитель и пассажир иномарки.

– На помощь выезжали спасатели Госкомитета РБ по ЧС, оказав первую помощь и передав пострадавших сотрудникам скорой помощи, - рассказали в ведомстве.

А вот причины и обстоятельства аварии сейчас предстоит устанавливать дорожным полицейским.