Названы районы Башкирии с самой высокой убылью населения

Фото: Рустем АХУНОВ

В некоторых районах Башкирии наблюдается значительная убыль населения. Об этом сообщает издание UfacityNews.ru со ссылкой на данные Башстата. Так, за январь-февраль 2023 года в республике родились 5708 детей, а вот умерли за этот же период времени 8255 жителей, таким образом естественная убыль населения составила 2547 или 3,8 на тысячу человек в процентном соотношении. Причем отмечается, что такая тенденция отмечается только в 18 муниципалитетах Башкирии, а вот в остальных все в порядке, а где-то наоборот отмечается прирост.

Рекордная убыль, судя по статистике, отмечается в Федоровском районе (-16,1 на 1 000 человек). Также в пятерку «лидеров» по убыли населения вошли Бураевский (-15,7), Краснокамский (-12,3), Стерлибашевский (-11,9) и Ермекеевский (-11,8) районы.

А вот Абезелиловский район напротив показывает хорошие результаты, там отмечается рождаемость выше смертности в +4,3 на тысячу населения. Также благоприятная тенденция зарегистрирована в Бурзянском, Уфимском и Стерлитамакском районах.