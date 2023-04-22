Фото: Михаил ФРОЛОВ

На выходных жителей Башкирии ожидают погодные «качели»: от пасмурного неба и ночных похолоданий до яркого солнца и +18 на термометрах.

Судя по прогнозу синоптиков, суббота в республике выдастся довольно ненастной. Во-первых, ожидается довольно сильный юго-восточный ветер, который в отдельных районах будет достигать 16 метров в секунду. Во-вторых, будет довольно пасмурно и прохладно. Ночью уличные термометры покажут всего +2; +7 градусов, а местами при прояснении – и вовсе подморозит до -3. Днем слегка потеплеет до +10; +14, однако, дождливая погода все равно не особо будет располагать к прогулкам.

А вот в воскресенье самая пора отправиться за город или побродить по весеннему городу. Ветер утихнет до 9 метров в секунду, тучи разойдутся, уступив место яркому солнцу. Да и воздух прогреется до +8 ночью и +17 днем. Ну а уже на следующей неделе погода и вовсе будет активно намекать, что скоро май, да и вообще лето не за горами – потеплеет до +20 и будет исключительно солнечно.