Уфимская управляющая компания выплатит штраф за падение наледи на ребенка

Фото: Рустем АХУНОВ

В Уфе управляющая компания получила крупный штраф после того, как из-за падения наледи пострадал ребенок. Как рассказали в республиканской прокуратуре, инцидент произошел в феврале этого года в микрорайоне Сипайлово. Из-за того, что управляющая компания игнорировала необходимость уборки, на крове здания скопился мерзлый снег, который в какой-то момент рухнул вниз – прямо на голову мимо проходившей девочке. Ребенок получил сотрясение мозга и попал в больницу. В итоге прокуратура инициировала проверку, по результатам которой управляющая компания будет обязана выплатить административный штраф в размере 250 тысяч рублей.

– Кроме того, надзорное ведомство контролирует ход и результаты проверки по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», которую по данному факту проводит Следственный комитет, - добавили в ведомстве.