Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 апреля 2023 15:28

В МЧС предупредили жителей Башкирии о сильном ветре

Местами порывы ветра будут достигать 12 метров в секунду
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу погода вовсе не порадует жителей Башкирии. В МЧС уже предупредили о сильном юго-восточном ветре 6-11 метров в секунду. В южных районах его порывы и вовсе достигнут 16 метров в секунду. Также ожидается похолодание: ночью столбики термометров покажут всего +2; +7 градусов, а местами и заморозки до – 3. Днем потеплеет, но ненамного: примерно до +9; +14 градусов. Впрочем, на улице все равно будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Впрочем, грустить не стоит. Уже к воскресенью ветер разгонит все тучи, после чего утихнет. Будет относительно солнечно, а воздух прогреется до +17 градусов. В конце концов, до мая остаются уже считанные дни, и серьезных похолоданий этой весной синоптики не обещают.