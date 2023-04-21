В МЧС предупредили жителей Башкирии о сильном ветре

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу погода вовсе не порадует жителей Башкирии. В МЧС уже предупредили о сильном юго-восточном ветре 6-11 метров в секунду. В южных районах его порывы и вовсе достигнут 16 метров в секунду. Также ожидается похолодание: ночью столбики термометров покажут всего +2; +7 градусов, а местами и заморозки до – 3. Днем потеплеет, но ненамного: примерно до +9; +14 градусов. Впрочем, на улице все равно будет пасмурно, местами пройдут дожди.

Впрочем, грустить не стоит. Уже к воскресенью ветер разгонит все тучи, после чего утихнет. Будет относительно солнечно, а воздух прогреется до +17 градусов. В конце концов, до мая остаются уже считанные дни, и серьезных похолоданий этой весной синоптики не обещают.