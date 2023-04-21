Известному уфимскому ученому Ниязу Мажитову открыли мемориальную доску

Фото: уфимская городская администрация

В Уфе открыли мемориальную доску ученому и основателю башкирской археологической науки Ниязу Мажитову. Мемориальная доска заняла свое почетное место на доме, где проживал профессор.

В торжественной церемонии открытия приняли участия близкие, друзья, коллеги и ученики Нияза Мажитова. В своем выступлении начальник Башкультнаследия Салават Кулбахтин рассказал, что именно благодаря ученому о башкирах, их истории и культурном наследии стало известно далеко за пределами республики. Так, Мажит Ниязов открыл и исследовал археологические памятники средневековой эпохи Южного Урала. Также ученый-археолог занимался исследованиями памятников эпохи железного века Урало-Поволжья, истории народов степной Европы. А кроме ученой деятельности Мажит Ниязов запомнился как первый председатель Всемирного курултая башкир и руководитель Ассамблеи народов Башкортостана.

– То, что на открытие мемориальной доски сегодня пришло много людей, говорит о том, что жизнь свою он прожил не зря. Все свои силы, умения и талант, который он отдал во имя народа, науки и образования, возвращаются ему сторицей в виде памяти, - добавила дочь ученого Альфия Султанова.