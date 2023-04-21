Фото: vk.com/kachkaevpavel

Член комитета по строительству и ЖКХ, депутат Госдумы от Башкирии Павел Качкаев опубликовал декларацию о доходах за 2022 год. Согласно документам, он заработал в прошлом году 6,57 млн рублей, что, как уточняет «Ъ-Уфа», на 570 тысяч больше, чем в 2021 году. А вот доход супруги Павла Качкаева составил 344 тысячи рублей, хотя годом ранее он был в размере 443 тысяч.

Кроме того, в собственности депутата находятся земельный участок общей площадью 2,46 тысяч квадратных метров, жилой дом на 291,7 «квадратов», квартира в общей долевой собственности площадью 149,5 квадратных метров. Также в пользовании Качкаева есть квартира площадью 84,6 «квадратов». А вот супруге чиновника принадлежит Mercedes-Benz Е 200.

Напомним, что в начале 2023 году президент России подписал закон, согласно которому сенаторам и депутатам можно публиковать свои сведения о доходах на официальных ресурсах в обобщенном виде.