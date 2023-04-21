Фото: ГТРК "Башкортостан"

В Уфе за Затонским мостом на поле загорелась сухая трава. Об этом сообщил корреспондент ГТРК «Башкортостан», который первым заметил и заснял природный пожар. Как рассказали в республиканском МЧС, на место оперативно прибыли пожарные – 12 человек и 3 единицы техники. По оценкам спасателей, общая площадь горения составила более 1 гектара.

– Сейчас проводится тушение горящей сухой травы. Пострадавших нет. Расследование проводит дознаватель МЧС России, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.