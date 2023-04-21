В Уфе с 21 апреля начала работать канатная дорога

Фото: уфимская мэрия

В Уфе с 21 апреля начала работать подвесная канатная дорога, которая соединяет между собой микрорайон «Лесопарковый» и остановку «Трамплин» с причалом паромной переправы. Как сообщили в мэрии, функционировать канатная дорога будет ежедневно с 8.00 до 21.00 вплоть до октября. Расценки на проезд на канатной дороге: при наличной или безналичной оплате в одну сторону 45 рублей. Владельцам карты «Алга» придется заплатить 35 рублей, а малышам до 5 лет можно прокатиться бесплатно.

Напомним, что 21 апреля в Уфе заработали и 5 речных паромных переправ. Там цены на проезд не изменились с 2022 года.