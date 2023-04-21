Прокуратура проконтролирует расследование ДТП в Башкирии, где разбилась машина с детьми

Фото: ГИБДД РБ

Региональная прокуратура проконтролирует ход расследования ДТП, где пострадали двое детей. Напомним, авария случилась около полуночи 21 апреля в Архангельском районе, неподалеку от деревни Родинский. Там 65-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел в кювет. На помощь пассажирам, зажатым в перевернувшейся иномарке, пришли спасатели – кроме водителя, в салоне находились 2 женщины и 2 ребенка. Сильнее всех пострадал трехлетний малыш, который сидел на коленях у матери и не был пристегнут ремнем безопасности. С травмами и ушибами всех пассажиров доставили в больницу

– Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и привлечение виновного в нарушении правил дорожного движения, приведшего к ДТП, к установленной законом ответственности, – отметили в пресс-службе ведомства.