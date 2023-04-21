УФАС заподозрило картельный сговор в торгах по уборке уфимских школ

Общая сумма контрактов составила почти миллиард рублей Фото: архив КП

Управление Федеральной антимонопольной службы по Башкирии заподозрило картельный сговор на рынке, предоставляющем услуги по уборке уфимских школ и детских садов. Как сообщает РБК-Уфа с ссылкой на ведомства, в начале 2023 года 8 компаний и предпринимателей получили 212 контрактов на общую сумму более 972 млн рублей. При этом изначально была выставлена максимальная цена закупки, которая потом не снижалась. Всего с 26 января по 15 февраля проводилось 57 закупок, причем все тендеры – по одной схеме. Группа школ или детских садов делали объединенные заявки на отбор ценовых оферт для субъектов малого и среднего бизнеса. Правда вот только на торги заявлялся всего лишь один участник из 8, который автоматически и становился победителем и получал контракт по максимальной цене.

– Имея возможность поставлять по договорам одни и те же услуги по уборке зданий и обслуживанию помещений, субъекты не принимали совместного участия и не конкурировали друг с другом в торгах, что в итоге приводило к распределению торгов между ними, - уточнили в УФАС.

В итоге, как считают в ведомстве, подобный картельный заговор просто не давал возможности на здоровую конкуренцию. Все альтернативные заявки от независимых участников, которые были согласны и на более низкую цену, сразу отклонялись.