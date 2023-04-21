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НовостиОбщество21 апреля 2023 7:39

В Военкоме Башкирии рассказали, до какого возраста можно заключить контракт на военную службу

Возрастной порог для «контрактников» составляет от 18 до 60 лет
Яна БАЗЕКИНА
Яна БАЗЕКИНА
Определяющим условием для заключения контракта является состояние здоровья гражданина

Определяющим условием для заключения контракта является состояние здоровья гражданина

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Военкоме Башкирии рассказали, до какого возраста желающие могут заключить контракт на военную службу. Как уточнил главный комиссар республики Михаил Блажевич в беседе с ЦУР, «контрактниками» могут стать граждане в возрасте от 18 до 16 лет. Если же у человека крепкое здоровье и редкая специальность, то возрастной порог повышается до 65 лет.

Также Блажевич напомнил, что контракт на военную службу не будут заключать с лицами, находящимися под следствием, а также теми, кто стоит на учете у врача-нарколога или в психоневрологическом диспансере.