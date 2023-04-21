В Военкоме Башкирии рассказали, до какого возраста можно заключить контракт на военную службу

Определяющим условием для заключения контракта является состояние здоровья гражданина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Военкоме Башкирии рассказали, до какого возраста желающие могут заключить контракт на военную службу. Как уточнил главный комиссар республики Михаил Блажевич в беседе с ЦУР, «контрактниками» могут стать граждане в возрасте от 18 до 16 лет. Если же у человека крепкое здоровье и редкая специальность, то возрастной порог повышается до 65 лет.

Также Блажевич напомнил, что контракт на военную службу не будут заключать с лицами, находящимися под следствием, а также теми, кто стоит на учете у врача-нарколога или в психоневрологическом диспансере.