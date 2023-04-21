В МЧС перечислили самые пожароопасные районы в Башкирии

Фото: МЧС РБ

В региональном МЧС перечислили самые пожароопасные районы в Башкирии. Самый высокий 4 класс пожароопасности зарегистрирован в 17 муниципальных округах и одном городе: это Альшеевский, Архангельский, Бакалинский, Белебеевский, Белокатайский, Бирский, Буздякский, Дуванский, Илишевский, Караидельский, Кушнаренковский, Мелеузовский, Стерлибашевский, Стерлитамакский, Туймазинский, Чекмагушевский, Чишминский районы, а также Уфа. Так, за прошедшие сутки в республике произошло 11 пожаров, где горела сухая трава, а общая площадь возгораний составила более 7,5 Га. Всего с начала года таких пожаров насчитывается уже 582.

Также за сутки в Башкирии произошло 58 техногенных пожаров, где погибли двое человек, а еще двое получили ожоги.