В Архангельском районе Башкирии в ДТП пострадали двое маленьких детей

Фото: ГИБДД РБ

В Башкирии произошло ДТП, где пострадали 4 человека, включая двух маленьких детей. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария случилась около полуночи на объездной дороге в Архангельском районе, неподалеку от деревни Родинский. 65-летний водитель Volkswagen Jetta не справился с управлением и вылетел в кювет, после чего иномарка перевернулась. Спасатели вытащили из салона четверых пассажиров, самый маленький – трехлетний мальчик сидел на коленях у матери и не был пристегнут ремнями безопасности, поэтому и пострадал он больше всех. С травмами и ушибами всех пассажиров доставили в больницу. Сейчас по факту ДТП начато разбирательство.

В свою очередь главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов обратился к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а маленьких детей обязательно перевозить только в специальных удерживающих устройствах, чтобы избежать травм при аварии.