В Уфе заработали 5 речных паромных переправ

Фото: vk.com/ratmir.mavliev

В Уфе заработали 5 паромных переправ, об этом рассказали в администрации города, а служба речных переправ опубликовала график их работы. Так переправы «ДОК пассажирская», «Трамплин», «Сипайлово» работают ежедневно с 08.00 до 21.00, переправа «Дудкино» – ежедневно с 08.00 до 20.00, а переправа «Козарез» – с 09.00 до 21.00 по средам, субботам, воскресеньям, а также в праздничные и выходные дни. Отмечается, что грузовая переправа на ДОКе заработает после окончания весеннего половодья.

Также начал свою работу и внутригородской паромный маршрут «Сипайлово – Зеленый Мыс». Уфимцев тут ждут ежедневно, с 09.00 до 21.00, кроме вторника (это профилактический день).

В свою очередь мэр Уфы Ратмир Мавлиев отметил, что цены на пассажирские и грузовые перевозки не вырастут и останутся на уровне с прошлогодними.