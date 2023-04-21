Под Уфой мужчина пытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги

Фото: МЧС РБ

Житель села Миловка попытался самостоятельно потушить пожар и получил ожоги. ЧП произошло рано утром на улице Сиреневый бульвар: в одном из многоквартирных домов загорелся балкон. 53-летний мужчина вовремя заметил возгорание и сразу же принялся гасить его, но огонь продолжал разгораться. В итоге прибывшие пожарные тушили уже два балкона, расположенные на 3 и 4 этажах. Также из задымленного дома вывели 17 человек, в том числе и 3 ребенка. Что касается пострадавшего, медики оказали ему первую помощь, но от госпитализации он отказался.

– Причины пожара и обстоятельства произошедшего устанавливаются, – уточнили в пресс-службе МЧС Башкиии.