Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с праздником Ураза-байрам

Фото: vk.com/radiyhabirov

Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с завершением Рамадана – праздником Ураза-байрам. Он отметил, что для Башкирии, как многонациональной и многоконфессиональной республики, этот праздник является одним из главных.

– Это день, когда мы делимся друг с другом теплом наших сердец. Возносим молитвы Всевышнему о благополучии и здоровье близких. Протягиваем руку помощи всем, кто в этом нуждается, - написал Хабиров у себя на странице в соцсетях.

Также глава республики призвал молиться за военнослужащих, которые сейчас находятся на СВО, а также их родных.

– За тех, кто помогает восстанавливать мир на освобожденных территориях. За наших врачей и священнослужителей, которые сейчас на передовой, - перечислил Хабиров.