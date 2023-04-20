Главой Кушнаренковского района Башкирии назначен Марат Латыпов

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Главой администрации Кушнаренковского района Башкирии был назначен Марат Латыпов. Об этом рассказала пресс-служба муниципалитета.

Вчера, 20 апреля, состоялась заседание Совета Кушнаренковского района. На нем депутаты и избрали нового руководителя администрации муниципалитета. Марат Латыпов – уроженец Кушнаренковского района, ранее он был заместителем главы администрации по экономике, инвестициям и предпринимательской деятельности.

Напомним, недавно с поста главы администрации Уфимского района Башкирии ушел Вилорий Угаров после девяти лет работы. Его назначили заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства республики.