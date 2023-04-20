СК назвал возможную причину отправления газом 3 несовершеннолетних в Уфе

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Следственный комитет назвал возможную причину отправления газом трех несовершеннолетних в Уфе. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в среду, 19 апреля. Газом в одной из квартир жилого дома по улице Ферина 24/1 в микрорайоне Инорсе отравились полуторагодовалый мальчик и две девочки 15 лет. Состояние всех троих детей оценивается врачами как средней тяжести и стабильное. Они сейчас находятся в педиатрическом отделении больницы №17.

– Дети находились в квартире, когда почувствовали ухудшение самочувствия. Специалисты газовой службы установили возможную утечку в газовой плите в квартире у пожилой соседки пострадавших. В настоящее время газовая плита отключена, газоснабжение в доме возобновлено, – рассказали в СК.

Следователи организовали комплекс следственно-оперативных мероприятий, чтобы установить причины происшествия и условий, ему способствовавшие.