Боец ММА Джефф Монсон хочет стать депутатом Курултая Башкирии

Фото: Минспорт Башкирии

Родившийся в США боец смешанных единоборств Джефф Монсон намерен депутатом Курултая Башкирии. Об этом рассказала пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия».

Боец ММА и первый вице-президент региональной Федерации спортивной борьбы подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования.

Напомним, известный спортсмен является соратником главы Башкирии Радия Хабирова. У него есть гражданство России. В 2020 году он переехал жить в Уфу. До этого он был депутатом Горсовета подмосковного Красногорска, администрацию которого до возвращения в республику возглавлял Хабиров. В конце 2022 года Джеффа Монсона избрали первым вице-президентом Федерации спортивной борьбы Башкирии.