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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 15:55

В Уфе в ДТП с 2 пассажирскими автобусами пострадала 17-летняя девушка

Авария случилась на проспекте Октября
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГИБДД Уфы

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 20 апреля, в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом рассказал пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Октября. Водитель автобуса Ytong, который следовал по маршруту №249 столкнулся с попутным МАЗом рейса №266. В момент происшествия в обоих автобусах находилось 25 и 20 человек. В результате ЧП пассажирка «Ютонга» получила ушибы, ей потребовалась медицинская помощь, после оказания которой ее отпустили домой.

По факту произошедшего было начато разбирательство.