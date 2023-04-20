В Уфе в ДТП с 2 пассажирскими автобусами пострадала 17-летняя девушка

Фото: ГИБДД Уфы

Сегодня утром, 20 апреля, в Уфе столкнулись два пассажирских автобуса. Об этом рассказал пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Авария случилась на проспекте Октября. Водитель автобуса Ytong, который следовал по маршруту №249 столкнулся с попутным МАЗом рейса №266. В момент происшествия в обоих автобусах находилось 25 и 20 человек. В результате ЧП пассажирка «Ютонга» получила ушибы, ей потребовалась медицинская помощь, после оказания которой ее отпустили домой.

По факту произошедшего было начато разбирательство.