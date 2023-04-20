Мэрия Уфы снова не смогла через суд отменить строительство дома на месте «А-Кафе»

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Мэрия Уфы не смогла добиться в 18-ом арбитражном апелляционном суде в Челябинске отмены строительства жилого комплекса на месте «А-Кафе». Об этом рассказал «РБК Уфа».

Администрация столицы Башкирии пыталась добиться отмены решения Арбитражного суда Башкирии. Однако суд следующей инстанции 18 апреля оставил постановление в силе и, таким образом, оно вступило в силу.

Напомним, 30 января Арбитражный суд Башкирии отказался удовлетворять иск городской администрации к Министерству земельных и имущественных отношений. Власти города пытались опротестовать решение ведомства передать предпринимательнице Татьяне Уваровой участок в 0,6 гектара, который впоследствии перешел в пользование застройщика «Проспект».

Спор вокруг строительства высотки на месте снесенного ночного клуба «А-Кафе» возле Госцирка начался еще в августе прошлого года. Одновременно с подачей иска уфимская администрация ходатайствовала о принятии обеспечительных мер в виде запрета «Проспекту» продолжать строительство и заключать договоры долевого участия. Однако суды трех инстанций отказались удовлетворять заявление, ссылаясь на то, что застройщик не является стороной спора.