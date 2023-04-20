Путин наградил медалью «За отвагу» бойца СВО из Башкирии Ильяса Латыпова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» бойца специальной военной операции из Башкирии Ильяса Латыпова. Недавно глава государства подписал соответствующий указ.

Как рассказало издание «Янаульские зори», военнослужащие является уроженцем села Янаул, он участвует в СВО с самого ее первого в качестве наводчик-оператор танка Т-72. Командование отметило его после боев под Изюмом. Там же он получил ранение средней тяжести.

В настоящее время Латыпов много времени посвящает своей семье. Летом прошлого года, пока он находился в зоне спецоперации, в семье Ильяса случилось пополнение – у него родилась дочь.

Напомним, недавно награды от Владимира Путина был удостоен еще один боец СВО из Башкирии. Стерлитамаковцу Александру Богаткин вручили благодарность от главы государства.