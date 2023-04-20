В мэрии Уфы рассказали будут ли в этом году проводить парад и салют на День Победы

Парад в честь Дня Победы состоятся в Уфе 9 мая 2023 года.

Недавно стало известно, что в этом году традиционная всероссийская акция «Бессмертный полк» пройдет в другом формате. Традиционного торжественного шествия с портретами победителей в Великой Отечественной войне по проспекту Октября в 2023 году не будет. Вместо этого организаторы предлагают почтить память своих предков другим способом.

В свою очередь, другие мероприятия, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне по данным городских сластей состоятся.

- По состоянию на 20 апреля 2023 года, кроме отмены шествия акции «Бессмертный полк» на проспекте Октября, в пресс-службу не поступали сообщения об отмене того или иного мероприятия, приуроченного к празднованию Дня Победы, - пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе уфимской мэрии.

В администрации Уфы отметили, что если изменения в программе празднования Дня Победы произойдут, то информация обязательно появится на сайте и в соцсетях мэрии.