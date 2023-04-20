С начала 2023 года от передозировки наркотиками в Башкирии скончались 49 человек

За январь-март 2023 года от передозировки наркотиками в Башкирии скончались 49 жителей, что на 17 человек (или в полтора раза) больше, чем было в аналогичный период прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За январь-март 2023 года от передозировки наркотиками в Башкирии скончались 49 жителей, что на 17 человек (или в полтора раза) больше, чем было в аналогичный период прошлого года. Об этом 19 апреля сообщил региональный Роспотребнадзор.

Всего за три месяца текущего года на территории республики зарегистрировали 91 случай отравления запрещенными веществами. Наибольшее число передозировок произошло в Уфе (58 случаев), Стерлитамаке (девять) и в Иглинском районе (три).

Напомним, ранее Роспотребнадзор Башкирии озвучил статистику смертности от отравления алкоголем.