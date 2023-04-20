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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 9:37

МЧС показало масштабы разрушения дамбы в башкирском Благовещенске

В городе ввели режим повышенной готовности
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

МЧС Башкирии опубликовало фотографии и видео, на которых видны масштабы разрушения дамбы в городе Благовещенске. Гидротехническое сооружение, пролегающее по улице 50 лет Октября, начало деформироваться накануне вечером, 19 апреля. Экстренное ведомство показало провал на проезжей части, который уходит на несколько метров вниз.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

– Запланировано вскрытие дорожного полотна для проведения обследования. Ситуация взята на контроль, – передали в МЧС РБ.

Напомним, из-за аварийной ситуации в Благовещенске перекрыли проезд по участкам улиц 50 лет Октября и Седова вдоль городского пруда. Движение транспорта остановлено на неопределенный срок. В качестве объезда жителям рекомендуют пользоваться трассой Уфа-Бирск-Янаул. Местные власти приняли решение ввести в городе режим Повышенной готовности из-за угрозы размытия дамбы.