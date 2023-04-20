В выходные дни из-за южного циклона в Башкирии прольют дожди

В субботу 22 апреля регион окажется под влиянием южного циклона, который принесет в большинство районов интенсивные дожди Фото: Рустем АХУНОВ

В грядущие выходные дни в Башкирии прольют дожди. Об этом сообщили синоптики регионального Гидрометцентра.

Завтра, 21 апреля, в Уразу-байрам, характер погоды существенно не изменится. На периферии антициклона местами пройдет небольшоие дожди. Температура воздуха ожидается в пределах +1, +6° (при прояснениях до -4°), днем +13, +18°.

На следующий день, в субботу 22 апреля, регион окажется под влиянием южного циклона, который принесет в большинство районов уже более интенсивные дожди. При сплошной облачности и осадках столбики термометров днем не поднимутся выше до +8, +13°. В воскресный день в тыловой части этого циклона дожди будут носить уже локальный характер, а солнце прогреет воздух до +12, +17°.