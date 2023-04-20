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НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:54

Минздрав рассказал о состоянии троих детей, отравившихся угарным газом в Уфе

Сейчас все они находятся в педиатрическом отделении больницы
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
В Уфе состояние всех троих детей, отравившихся угарным газом в квартире, оценивается врачами как средней тяжести и стабильное

В Уфе состояние всех троих детей, отравившихся угарным газом в квартире, оценивается врачами как средней тяжести и стабильное

В Уфе состояние всех троих детей, отравившихся угарным газом в квартире, оценивается врачами как средней тяжести и стабильное. Они сейчас находятся в педиатрическом отделении больницы №17. Об этом «КП-Уфа» сообщили в министерстве здравоохранения Башкирии.

Напомним, газом в одной из квартир жилого дома по улице Ферина 24/1 в микрорайоне Инорсе отравились полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет. Случай произошел в среду, 19 апреля. Сейчас прокуратура проводит проверку по факту случившегося. Ведомство даст паровую оценку управляющей компании в сфере диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляции.