Экс-главу Уфимского района Вилория Угарова назначили замминистра ЖКХ Башкирии

фото: vk.com // Вилорий Угаров

Бывшего главу Уфимского района Башкирии, 58-летнего Вилория Угарова назначили заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства республики. Соответствующее постановление в четверг, 20 апреля, издало региональное правительство. Информация об этом появилась на сайте ведомства.

Напомним, накануне Угаров сам рассказал, что покинул должность руководителя Уфимского района после без малого девяти лет работы. На этом посту его в качестве исполняющего обязанности сменил 47-летний Николай Ельников, который до этого сам был замминистра ЖКХ Башкирии.