Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 8:00

У самолета Уфа-Когалым на эшелоне отказал генератор левого двигателя

Экипаж воздушного судна принял экстренные меры
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
У самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, на эшелоне отказал генератор левого двигателя

У самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, на эшелоне отказал генератор левого двигателя

Фото: Иван ВИСЛОВ

У самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, на эшелоне отказал генератор левого двигателя. Инцидент произошел во вторник днем, 18 апреля. Об этом сообщил телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна при обнаружении технической неполадки запустил вспомогательную силовую установку. В итоге «Боинг» смог осуществить благополучную посадку.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе случилось сразу два инцидента с самолетами: сначала Ан-72 вернулся на взлетно-посадочную полосу из-за технических проблем, а затем в местном аэропорту приземлился лайнер, у которого не открылись створки реверса.