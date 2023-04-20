У самолета Уфа-Когалым на эшелоне отказал генератор левого двигателя

У самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, на эшелоне отказал генератор левого двигателя Фото: Иван ВИСЛОВ

У самолета, следовавшего из Уфы в Когалым, на эшелоне отказал генератор левого двигателя. Инцидент произошел во вторник днем, 18 апреля. Об этом сообщил телеграм-канале AVIAINCIDENT.

Экипаж воздушного судна при обнаружении технической неполадки запустил вспомогательную силовую установку. В итоге «Боинг» смог осуществить благополучную посадку.

Напомним, на прошлой неделе в Уфе случилось сразу два инцидента с самолетами: сначала Ан-72 вернулся на взлетно-посадочную полосу из-за технических проблем, а затем в местном аэропорту приземлился лайнер, у которого не открылись створки реверса.