В Благовещенске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы размытия дамбы

фото: vk.com // Олег Голов

В башкирском городе Благовещенске ввели режим повышенной готовности из-за угрозы размытия дамбы на улице 50 лет Октября – сооружение вдоль местного пруда начало рушиться вечером 19 апреля. Об этом в своих соцсетях сообщил глава муниципалитета Олег Голов.

Местные власти перекрыли аварийный участок, там выставили бетонные ограждения. Общественный транспорт пустили в объезд. Профильные службы спустили уровень воды в пруду. Специалисты в ближайшее время поднимут плиты перекрытия, чтобы определить возможные решения ситуации.

По словам Голова, ранее во время очистки водоема на дамбе под дорогой была обнаружена трещина. После обследования было принято решение уложить на проезжей части плиты, чтобы укрепить проезд.

– Параллельно мы приступили к проектированию ремонт ГТС [гидротехнического сооружения], проект подготовлен, в конце марта 2023 года он получил государственную экспертизу и был одобрен для участия в инвестиционной программе. С Правительством РБ определяем источники финансирования работ, – добавил чиновник.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и выбирать объездные пути.