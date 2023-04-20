Жители башкирского Нефтекамска подверглись массовой атаке мошенников

В минувший понедельник жители башкирского города Нефтекамска подверглись массовой атаке мошенников Фото: Мария ЛЕНЦ

В минувший понедельник, 17 апреля, жители башкирского города Нефтекамска подверглись массовой атаке мошенников. Об этом сообщила пресс-служба местного МВД.

Как рассказали в правоохранительном ведомстве, в дежурную часть полиции обратились пятеро человек. Все они заявили, что им в мессенджер «WhatsApp» позвонил некий мужчина, представившийся работником портала «Госуслуг». Он сказал горожанам, что им адресовано важное государственное письмо, и чтобы его получить, они должны продиктовать код из СМС-сообщения, которое им придет.

– Жителей Нефтекамска подкупило то, что на аватарке мессенджера звонящего стояла заставка Госуслуги. Несмотря на неоднократные предупреждения, все обратившиеся в полицию граждане по своей доверчивости передали коды. Спустя время, некоторым из нефтекамцев начали поступать звонки о том, что поступила заявка на кредит, а некоторые обнаружили, что неизвестные с их личных кабинетов заказали различные справки по пенсионным накоплениям и налоговым вычетам, – передали в МВД по Нефтекамску.

В полиции отметили, что с портала «Госуслуг» гражданам никто не будет звонить. Жителей призвали быть бдительными и предупредить своих коллег и друзей.