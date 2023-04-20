В Уфе женщина за рулем Hyundai Solaris при выезде со двора сбила пешехода

фото: ГИБДД Уфы
Сегодня утром, 20 апреля, в Уфе женщина за рулем легковушки сбила пешехода. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
ДТП случилось около 7:40. Напротив дома №36 по улице Блюхера 57-летняя горожанка на Hyundai Solaris при выезде с дворовой территории совершила наезд на 59-летнего мужчину. Он пересекал проезжую часть в неположенном месте.
фото: ГИБДД Уфы
Пострадавший пешеход получил различные травмы и был госпитализирован. По факту случившегося проводится административное расследование.